Calciomercato, ritorno in patria per Kishna? L'ex Lazio nel mirino di due olandesi

Ricardo Kishna potrebbe continuare la sua carriera in Olanda. Il 25enne, che si è appena svincolato dalla Lazio dopo cinque anni di contratto, sarebbe entrato nel mirino del RKC Waalwijk e NAC Breda. A riportare l'indiscrezione il portale Omroep West: i due club, che avrebbero chiesto informazioni sull'attaccante, si aggiungono all'ADO Den Haag, società che già a gennaio aveva preso in considerazione la possibilità di lavorare nuovamente con l'attaccante. La sua permanenza a Roma non è mai stata convincente, anche a causa di importanti problemi al ginocchio che ne hanno condizionato il rendimento. Ora, conclusa definitivamente l'esperienza nella Capitale, Kishna è pronto a ripartire, meglio se in patria.

Calciomercato Lazio, Thiago Silva: "Ho dato tutto per il Psg, prenderò la decisione migliore"

Calciomercato Lazio, nome nuovo per la mediana: torna di moda Torreira

TORNA ALLA HOMEPAGE