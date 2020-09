Calciomercato, sciolto il nodo Hickey: il terzino ha scelto il Bologna

Il Bologna sta per mettere a segno un bel colpo di calciomercato. Secondo quanto riporta Sky Sport il terzino sinistro degli Heart of Midlothian Aaron Hickey ha scelto il club rossoblù, che ha un accordo con gli scozzesi per un prestito con obbligo di riscatto fissato a due milioni di euro. Il classe 2002 ha preferito la squadra allenata da Sinisa Mihajlovic ai campioni d'Europa del Bayern Monaco, avendo maggiori possibilità di scendere in campo. Sul giocatore nei mesi scorsi aveva messo gli occhi anche la Lazio, che poi ha preferito concentrare gli sforzi su un profilo più rodato come Mohamed Fares.

