Calciomercato, torna alla ribalta Azmoun: il Liverpool su di lui

Quando si legge Sardar Azmoun immediatamente viene in mente la Lazio. L'iraniano è stato obiettivo di calciomercato nell'estate 2017 e non è mai uscito dai pensieri del ds Igli Tare. Da febbraio veste la maglia dello Zenit San Pietroburgo, club che l'ha acquistato dal Rubin Kazan. Il trasferimento ha fatto bene ad Azmoun, che nella seconda parte della stagione scorsa ha messo a segno 9 gol in 12 partite di campionato russo e 3 gol in 4 presenza di Europa League. Anche la nuova annata è cominciata alla grande e nonostante la sconfitta dello Zenit in Supercoppa di Russia contro il Lokomotiv Mosca, Sardar ha realizzato una doppietta. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese il Liverpool è seriamente interessato a lui, tanto da inviare degli osservatori alla Supercoppa di sabato scorso. Le relazioni sono state ottime, Azmoun ha impressionato positivamente e Klopp sta valutando il suo acquisto. Già nel gennaio 2017 i Reds presero informazioni sull'allora attaccante del Rostov, ma alla fine non se ne fece nulla. Oggi le cose potrebbero andare diversamente.

