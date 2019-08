Calciomercato, Tuchel (all. PSG): “Credo che Neymar resterà qui”

Un altro effetto domino preannunciato sta per...cadere. Una sorta di ossimoro, perché in realtà tutte le tessere di questo incastro potrebbero restare saldamente in piedi, al loro posto. La cessione di Neymar, dal PSG al Real Madrid o in alternativa al Barcellona, avrebbe dovuto rappresentare il fattore scatenante dell'ultimo grande intrigo del calciomercato estivo. Al suo posto, si è parlato del possibile approdo a Parigi di Dybala o Icardi, mentre a centrocampo con i soldi della sua cessione sarebbe stato più facile per Leonardo arrivare a Milinkovic. A smorzare ipotesi e ragionamenti, ci ha pensato Thomas Tuchel. L'allenatore del PSG ha parlato così nella conferenza stampa pre-partita della gara contro il Rennes: “Neymar ha ripreso ad allenarsi col gruppo, ma non è ancora al 100%. Il mercato sta per chiudere e per me non è cambiato nulla: è un mio giocatore e ha ancora tre anni di contratto. Quando penso a una squadra forte, la immagino con Neymar in campo. È un ragazzo sensibile. Lo proteggerò e lo aiuterò a rientrare nello spogliatoio nel miglior modo possibile. Se non succederà nient’altro, rimarrà qui”.

