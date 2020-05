Calciomercato, Zé Roberto rivela: "In passato vicino alla Lazio"

Poteva essere e non è stato: "Lazio, Parma, Bayer Leverkusen e Real Madrid: questi erano i club che il mio manager mi ha proposto". Parla così Zé Roberto, in un intervista esclusiva rilasciata per Onefootball. L'ex centrocampista brasiliano, in attività fino al 2017, ha rivelato la possibilità di vestire la maglia biancoceleste della Lazio nel lontano 1996, quando dopo tre buone stagioni in Brasile si presentò l'opportunità di giocare in Europa. Alla fine la spuntò il Real, con il quale però non scattò mai il giusto feeling. Dopodiché il ritorno in patria prima di diventare una bandiera in Germania tra le fila di Bayer Leverkusen e Bayern Monaco.

Lazio, le ultime da Formello

Lazio, l'ex Matri si ritira dal calcio

Clicca qui per tornare all'homepage del sito