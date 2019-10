Canigiani: "Altri biglietti per il Celtic Park. Più settori per i tifosi della Lazio"

Il responsabile del marketing biancoceleste, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, facendo chiarezza sulla trasferta di Europa League contro il Celtic in programma giovedì 24 ottobre: "E' stato messo a disposizione un altro blocco di biglietti per la partita contro il Celtic. Quindi c'è ancora possibilità per i tifosi biancocelesti di acquistare il biglietto. Non ci sarà un solo settore messo a disposizione per i tifosi della Lazio, per questo la vendita è a blocchi: per rispettare la volontà della squadra che ci ospiterà".

LAZIO - ATALANTA: "Per quanto riguarda il campionato, ora ci sarà una settimana di sosta e poi si ripartirà con una sfida molto importante contro l'Atalanta. A breve partirà la vendita dei biglietti per questa partita. L'inaugurazione del negozio in centro? Siamo molto vicini all'apertura".

