Capello: “La Lazio può ribaltare qualsiasi risultato. Il merito è di Inzaghi...”

Non finiscono i riconoscimenti nei confronti della Lazio da parte degli addetti ai lavori del mondo del calcio. L’ultimo arriva da Fabio Capello, ospite del Club di Sky Sport. L’ex allenatore della Roma si è espresso in questo modo sulla capacità della compagine capitolina di chiudere le partite all’ultimo secondo: “La convinzione di non mollare fino alla fine è un qualcosa che trasmette l’allenatore. La Lazio è convinta di avere qualità e può ribaltare qualsiasi risultato. Non dimentichiamoci che è la squadra che ha vinto di più dopo la Juventus”.

