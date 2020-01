Cardone: "Vecino ha rifiutato l'Everton. E Lucci continua a proporlo alla Lazio..."

Si respira aria di calciomercato, in orbita Lazio è entrato anche il nome di Vecino. Ai microfoni di Radiosei Giulio Cardone, firma de La Repubblica, ha parlato della situazione: "Vecino ha rifiutato l'Everton, nonostante sia uno società con grandi fondi e con un Ancelotti che sta costruendo una grande squadra. L'Inter sta cercando di inserirlo nella trattativa per Eriksen, con il tentativo di portare a Milano il giocatore già a gennaio. Il procuratore di Vecino, Lucci, continua a proporre il suo assistito alla Lazio. Questo anche per permettere al calciatore di rimanere in Italia, in un campionato in cui si trova bene. La società biancoceleste però non è convinta. Non per le qualità del giocatore, che sono indiscutibili, quanto perchè si teme possa arrivare a Roma non con la giusta mentalità: alla Lazio farebbe la riserva, non potrebbe togliere il posto a Luis Alberto o Milinkovic. Si riproporrebbe una situazione simile a quella vissuta con Badelj. Questo incide sulla futura scelta della società".

LAZIO, RIECCO SHAQIRI

LAZIO, PIANO RINNOVI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE