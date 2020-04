Caressa: "Non è detto che le coppe europee non ripartano con la Serie A"

Nella trasmissione Club Fabio Caressa ha parlato della possibilità di far ripartire le coppe europee insieme alla Serie A: "Non è detto che le coppe europee non siano in contemporanea con i campionati. La UEFA non ha intenzione di aspettare la fine dei tornei nazionali. In questo caso si creerebbe il problema per la Coppa Italia".

