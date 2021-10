Caso Augusti, atleta ancora ricoverato: accertamenti clinici in corso

Sven Augusti, atleta 22enne della Lazio Pallanuoto, è ancora ricoverato dopo quanto accaduto lo scorso lunedì sera. Il ragazzo è sceso in strada completamente nudo ed è stato denunciato per aver provocato un incidente. Il fatto è accaduto su via del Foro Italico dove Augusti ha anche aggredito le forze dell'ordine accorse sul posto. Portato in ospedale Augusti è risultato negativo ad alcool e narcotest ma come riporta la rassegna stampa di Radiosei è ancora ricoverato. Sono attualmente in corso ulteriori approfondimenti e test clinici per capire i motivi che lo hanno spinto a questo gesto.

