Cassano: "Alla Lazio Inzaghi sta facendo tanta roba"

Restare a casa per contenere l'emergenza Coronavirus. E in questo periodo i social hanno aiutato tutti a rimanere in contatto. Anche i calciatori, cimentandosi con dirette Instagram, hanno fatto compagnia alle persone. E proprio durante una di queste tra Vieri e Cassano, c'è stato tempo per elogiare il mister biancoceleste Simone Inzaghi. Infatti, Cassano ha confessato il suo stupore: "Sinceramente pensavo potesse diventare prima allenatore Pippo piuttosto che il fratello. Invece Simone sta facendo tanta tanta roba".

