Cellino: "Scudetto dell'Inter immeritato, non pagava gli stipendi"

Il presidente del Brescia Massimo Cellino in un'intervista a TeleTutto ha messo nel mirino lo scudetto vinto la scorsa stagione dall'Inter. In particolare l'ex patron del Cagliari punta il dito sulla proroga concessa dalla Figc per il pagamento degli stipendi: "Non è un mistero che Juventus e Inter siano fortemente indebitate. Ecco se penso all’Inter dico che lo scudetto della scorsa stagione non è stato meritato. Lo meritava il Milan, che è arrivato secondo con una condotta societaria che lo sta portando a risanare i debiti. All’Inter invece non hanno pagato gli stipendi".

