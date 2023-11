Celtic, Rodgers: "Con la Lazio sarà facile da preparare"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio cade all'Arechi e, quasi in contemporanea, il Celtic viene fermato in casa dal Motherwell. Al termine del match, il tecnico Brendan Rodgers ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi avvicinandosi alla sfida di martedì in Champions contro i biancocelesti: "Non siamo stati abbastanza cinici ma i giocatori hanno dato tutto per arrivare alla avittoria. Loro si sono difesi bene, ma noi dobbiamo migliorare. Gol subito su palla inattiva? I calci d'angolo sono decisivi e possono farti vincere o perdere una partita".

La prossima trasferta è quella di martedì sera contro la Lazio in Champions League...

"Sarà molto facile recuperare e preparare la partita. Alleno un gruppo di giocatori seri che oggi sono delusi dalla mancata vittoria. Non c'è tempo per pensarci, dobbiamo pensare a domani, recuperare e preparare il match di martedì".