Champions League, la Juve perde Chiellini dopo 18': a rischio per la Lazio?

In attesa della Lazio che scenderà in campo stasera contro il Borussia Dortmund, un'altra italiana è impegnata in Champions League oggi. Si tratta della Juventus chiamata all'insidiosa trasferta in casa della Dinamo Kiev. I bianconeri dopo soli 18 minuti di gioco hanno perso il capitano Chiellini, uscito dal cmapo per un infortunio muscolare alla coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate meglio domani per capire quanto a lungo dovrà stare fermo. L'8 novembre, tra circa 20 giorni, ci sarà Juventus - Lazio, vedremo se il difensore si sarà ristabilito o meno.

Lazio, Sconcerti: “Il Borussia è una bella occasione. Immobile? Difficile da migliorare”

Etienne Tare: “Onorerò la maglia della Lazio in ogni momento” - FOTO

TORNA ALLA HOME PAGE