Champions League, Mediaset ci ripensa: Lazio-Zenit in diretta su Canale 5

LAZIO ZENIT CANALE 5 - I gol di Caicedo e i finali palpitanti di gara della squadra di Simone Inzaghi hanno lasciato il segno nei tifosi della Lazio e non solo. Il gioco brillante delle aquile ruba gli occhi e cattura l'attenzione. Così Mediaset ha cambiato i piani. Inizialmente aveva deciso di trasmettere in diretta e in chiaro solamente le gare di Juventus e Inter, escludendo Lazio e Atalanta, ma le cose sono cambiate. La rete, infatti, ha cambiato idea e la partita tra i biancocelesti e lo Zenit andrà in diretta su Canale 5 martedì alle 21. La partita dei capitolini sostituirà il match tra Juventus e Ferencvaros. La voce era nell'aria da qualche ora e l'ufficialità è arrivata in serata quando la rete ha trasmesso il promo dell'incontro all'interno di All Together Now. I tifosi della Lazio che non potranno essere all'Olimpico potranno incitare Acerbi e compagni vedendo i beniamini sulla tv generalista e non solo in pay tv.

