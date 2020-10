Champions League, Mediaset non trasmetterà nessuna partita della Lazio in chiaro

Niente Lazio in chiaro per i gironi di Champions League 2020/2021. La notizia era già nell'aria ma ora è ufficiale: la squadra di Inzaghi e anche l'Atalanta di Gasperini sono state escluse dalla programmazione di Mediaset che invece manderà in onda su Canale 5 i match di Juventus e Inter trasmettendo tre gare per entrambe le squadre.



Questo il programma completo:

Mercoledì 21 ottobre: Inter-Borussia Moenchengladbach

Mercoledì 28 ottobre: Juventus-Barcellona

Martedì 3 novembre: Real Madrid-Inter

Martedì 24 novembre: Juventus-Ferencvaros

Martedì 1° dicembre: Borussia Moenchengladbach-Inter

Martedì 8 dicembre: Barcellona-Juventus

