Champions League, oggi in campo Milan e Inter: il programma completo

Torna la Champions League. Questa sera riparte la fase a gironi valida per la terza giornata della massima competizione europea. Ben sedici squadre pronte a darsi battaglia, due di queste sono italiane. Il Milan di Pioli, in quarta posizione del gruppo B, sfiderà alle ore 21:00 il Porto all'Estadio do Drago. In contemporanea dopo l'insuccesso rimediato contro la Lazio, l'Inter di Simone Inzaghi - ora terza nel gruppo D - sfiderà lo Sheriff Tiraspol al Meazza. Di seguito il programma completo.

Martedì 19 Ottobre

Besiktas - Sporting Lisbona alle ore 18:45 su Sky, Infinity+

Brugge - Manchester City alle ore 18:45 su Sky, Infinity+

Shakhtar Donetsk - Real Madrid alle ore 21:00 su Sky, Infinity+

PSG - Lipsia alle ore 21:00 su Sky, Infinity+

Atletico Madrid - Liverpool alle ore 21:00 su Sky, Infinity+

Inter - Sheriff alle ore 21:00 su Sky, Infinity+

Ajax - Borussia Dortmund alle ore 21:00 su Sky, Infinity+

Porto - Milan alle ore 21:00 su Sky, Infinity+