Champions League, probabili formazioni di City-Real: David Silva in corsa per una maglia

Questa sera ritorna la Champions League, competizione che ritroverà la Lazio nella prossima stagione. Stasera si parte con due match di fuoco: Juventus-Lione e Manchester-City Real Madrid. I Citizens ospitano i Blancos per il ritorno degli ottavi di finale. All’andata, in Spagna, era terminata 2-1 per gli inglesi. Oggi le due Squadre si giocano l’accesso alle Final Eight, ma questa può essere considerata una finale anticipata. Serve un mezzo miracolo a Zidane per ribaltare il risultato dell’andata.

GLI UNDICI DI PEP - Guardiola dovrà fare a meno di Mendy squalificato, al suo posto ci sarà Zinchenko. Gabriel Jesus dal primo minuto in attacco mentre a sono centrocampo confermati Rodri e De Bruyne. L'unico dubbio resta fra David Silva e Gundogan. Solo uno dei due avrà una maglia da titolare in mezzo al campo. Se non dovesse partire titolare, lo spagnolo è pronto a entrare nella ripresa per aiutare i compagni. Ciò che è certo è che il futuro del fantasista in maglia numero 21 è sempre più lontano da Manchester e la Lazio è la pretendente numero 1.

PROBABILI FORMAZIONI

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; David Silva, Rodri; B. Silva, De Bruyne, Sterling; Gabriel Jesus. All. Guardiola

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Hazard. All. Zidane

