Champions League, stasera in campo per i playoff: il calendario

Questa sera tornerà la Champions League con i match di andata dei playoff validi per la qualificazione al prossimo torneo. In campo scenderanno 6 squadre per gli incontri di andata, mentre il ritorno si giocherà mercoledì 30 settembre. Si sfideranno Krasnodar - Paok Salonicco, Maccabi Tel Aviv - Salisburgo e Slavia Praga - Midtjylland, tutte in contemporanea alle 21:00. Le squadre che usciranno vincenti da queste doppie sfide accederanno direttamente ai gironi di Champions.

