Champions League, tre ex Lazio presenti in una speciale classifica - FOTO

Non tutte le leggende del calcio sono riuscite a vincere la Champions League. Transfermarkt, sul proprio profilo Instagram, ha svelato una speciale classifica con 11 ex stelle del calcio, che non sono riuscite ad alzare al cielo la "coppa dalle grandi orecchie". Nomi incredibili, da Cannavaro a Thuram, da Ballack a Van Nistelrooy, passando per tre ex laziali: Nedved, Veròn, e Crespo. Con rispettivamente 79, 60 e 65 partite giocate in Champions, i tre ex biancocelesti non sono mai riusciti a vincere il trofeo continentale più prestigioso.

