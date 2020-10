Clamoroso in Olanda, Ajax a valanga sul Venlo: i lancieri vincono 13-0 ma non è record

Clamoroso risultato in Eredivisie dove l'Ajax è riuscito a battere 13-0 il Venlo in trasferta. Già il primo tempo si era concluso sullo 0-4 per i lancieri che nella ripresa, complice l'espulsione di Kum che al 53' ha lasciato i padroni di casa in dieci, si sono scatenati andando a segno per altre nove volte. Cinque gol per Traorè, doppietta per Huntelaar ed Ekkelenkamp, un gol a testa per Tadic, Anthony, Martinez e Blind. Era da dieci anni in Eredivisie che una squadra non riusciva a segnare ben dieci reti, ma questa volta l'Ajax ha fatto anche meglio contro il povero Venlo, conquistando la vittoria più larga della sua storia anche se non è riuscito a battere il record che è di 14-0.