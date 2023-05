CLASSIFICA - La Lazio si riprende il secondo posto all'ultimo respiro

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Un successo sofferto quello della Lazio contro la Cremonese che vince 3-2 nel finale dopo aver subito la rimonta 2-0 a 2-2 da parte dei grigiorossi. Una vittoria di un'importanza vitale per i biancocelesti che si confermano al secondo posto in classifica e certificano la qualificazione alla prossima Champions League anche senza penalizzazione della Juventus. La squadra di Sarri scavalca l'Inter e si porta a 71 punti e stacca anche il pass per la prossima Supercoppa Italiana. Di seguito la classifica completa

NAPOLI 87

LAZIO 71

INTER 69

MIILAN 64*

ATALANTA 61

ROMA 60

JUVENTUS 59*

TORINO 53

FIORENTINA 53

MONZA 52

BOLOGNA 51

UDINESE 46

EMPOLI 43

SALERNITANA 42

LECCE 36

SPEZIA 31

VERONA 31

CREMONESE 24

SAMPDORIA 19