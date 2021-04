CLASSIFICA - La Lazio supera la Roma e vola a 52: la Champions dista quattro punti - FOTO

Al termine di una partita al cardiopalma contro lo Spezia, che la Lazio conclude in nove giocatori, arrivano i tre punti. La squadra di Inzaghi vola dunque a quota 52 in classifica, superando la Roma che pareggia 2-2 contro il Sassuolo. Con la vittoria del Napoli sul Crotone, i biancocelesti rimangono distanti quattro punti dal quarto posto, ma con la gara contro il Torino ancora da recuperare. Successo anche per l'Atalanta: la sfida contro l'Udinese si conclude 3-2 per il gruppo di Gasperini, al terzo posto a 58 punti. In attesa delle sfide di Inter, Milan e Juventus, la classifica aggiornata è la seguente:

