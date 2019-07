Classifica marcatori Auronzo 2019: Correa in vetta, sorpresa Patric

AURONZO DI CADORE - Quarta amichevole stagionale e terza vittoria per la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti superano per 5-0 la Virtus Entella e continuano la loro marcia di avvicinamento per la nuova stagione. Si aggiornano le statistiche dopo la sfida, ma Joaquin Correa rimane il capocannoniere del ritiro di Auronzo di Cadore. L'argentino è sempre più leader dei biancocelesti e con la doppietta di ieri è arrivato in doppia cifra. L'ex Siviglia stacca Felipe Caicedo, rimasto a riposo ieri. Sul podio dei migliori marcatori troviamo, un po' a sorpresa, gli spagnoli Luis Alberto e Patric. Non tanto per il trequartista andaluso, ma per il terzino catalano è un'assoluta novità. I due sono appaiati a quota 4 e hanno superato Immobile e Andrè Anderson, fermi a tre. Seguono, con due centri cadauno, Parolo, Acerbi e il giovane Adekanye. Soddisfazione personale anche per Milinkovic, Cataldi, Lucas Leiva e Jony. A completare il quadro ci pensa anche un autogol. Ecco la classifica marcatori provvisoria del ritiro di Auronzo:

10 - Correa

5 - Caicedo

4 - Luis Alberto e Patric

3 - Anderson, Immobile

2 - Parolo, Acerbi, Adekanye

1 - Cataldi, Jony, Leiva, Milinkovic

*Autogol

LAZIO, AD AURONZO DI CADORE POMERIGGIO DI RIPOSO

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE