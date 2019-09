Cluj, tegola Tucudean: l'attaccante si ferma per problemi cardiaci

La Lazio affronterà il Cluj il prossimo 19 settembre, esordio in Europa League. Partita insidiosa: i biancocelesti dovranno fare la massima attenzione in un campo non facile. Però, il club rumeno dovrà fare a meno di una delle sue pedine più importanti: George Tucudean. Infatti il miglior marcatore della Liga1 ha dovuto prendere una pausa dal calcio giocato. Dall'inizio dell'anno solare il bomber ha già subito due interventi cardiaci, a soli 28 anni. Ha provato a tornare sul rettangolo verde, ma il problema l'ha costretto a interrompere di nuovo l'attività.

