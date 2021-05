Conceiçao e gli insegnamenti al figlio Francisco: "Hai fame? Bevi l'acqua!"

Che Sergio Conceiçao sia stato un giocatore tosto non è una novità e la caparbietà che metteva in mostra in campo la trasmette anche nel suo nuovo ruolo da allenatore. Niente sconti ai suoi giocatori e tantomeno al figlio Francisco detto Chico che gioca proprio nel Porto allenato dal papà. Per il diciottenne la vita non è stata semplice, anzi: per arrivare ad esordire in prima squadra ha dovuto faticare e non poco. A rivelare un curioso retroscena ci ha pensato il fratello Rodrigo in un'intervista a Canal 11: "Ha iniziato a correre 14 o 15 chilometri per diventare il giocatore che è oggi, ha dovuto perdere diversi chili. Ha fatto molti sacrifici, e li fa ancora oggi, perché non è facile mantenere una dieta molto rigida. A volte non mangia. Mio padre gli dice: "Hai fame? Bevi acqua". Semplice così ".

Lazio, Luiz Felipe è pronto: oggi il ritorno definitivo in gruppo

Rinnovo Inzaghi, oggi Lotito a Formello: e intanto spunta una squadra dalla Premier League

TORNA ALLA HOME PAGE