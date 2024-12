Condò non ha dubbi: "Il segreto della Lazio? Mandar via la vecchia generazione"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Paolo Condò, opinionista Sky in occasione di Lecce-Lazio, ha parlato del segreto della squadra biancoceleste, e in particolare della decisione da parte della società di salutare alcuni big, come Luis Alberto, Immobile, Felipe Anderson e, ancor prima, Milinkovic-Savic. Ecco le sue parole sull'argomento: "Il segreto è stato mandar via la grande generazione passata. Congedarla con tutti gli onori, ma mandarla via. Se no, dopo il 6-0 che prendi dall’Inter, iniziano i malumori - ah, allora dobbiamo mettere quelli di prima - invece così sei sereno e guarda che campionato stanno facendo".

