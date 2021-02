CONI, Malagò: "Per costruire nuovi stadi serve un grande evento"

"Ci sono moltissimi progetti di stadi e impianti nuovi, non solo calcistici, in Italia". Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Intervenuto al webinar Us Acli "Fare Rete", ha continuato: "Ci sono moltissimi progetti di stadi e impianti nuovi, non solo calcistici, in Italia. Quasi tutte le grandi aree metropolitane, ad eccezione di Torino, sono investite da questa problematica. Ma se non arriva un grande evento ognuno deve procedere alla spicciolata con tutte le complicazioni che questo comporta: possono cambiare le leggi, possono cambiare le proprietà delle squadre e ancora le amministrazioni locali. Trovare la congiuntura favorevole è quasi impossibile. Per questo serve un grande evento".

