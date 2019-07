Copa America, il Brasile trionfa in finale: partita pirotecnica al Maracana

È andata in scena la finale di Copa America tra Brasile e Perù al Maracana. I verdeoro scendono in campo per conquistare il nono trofeo nella competizione, ma c’è una dato importante: il Perù è l’unica squadra sudamericana che abbia mai sconfitto la Selecao in sfide ufficiali (Coppa America 1975, in semifinale). In ogni caso, il Brasile mette sin da subito in campo la fantasia e la voglia di impostare il gioco, ma gli avversari lottano su ogni pallone creando non pochi problemi alla compagine di Tite. Però, alla prima occasione, Everton colpisce: gran giocata di Gabriel Jesus che mette dentro un pallone impattato perfettamente dal compagno di squadra. Sempre Brasile in controllo, ma al minuto 41’ il Perù riagguanta la gara: rigore fischiato per un tocco di mano di Thiago Silva. Guerrero dal dischetto, che con freddezza glaciale spiazza Alisson. Passano solo una manciata di secondi e i verdeoro si riportano in vantaggio: grande invenzione di Arthur, Gabriel Jesus raccoglie il passaggio e insacca in rete. Nella ripresa le due squadre continuano a darsi battaglia, ma al minuto 70’ il Brasile rimane in 10: Gabriel Jesus, autore del secondo gol, viene espulso per somma di ammonizioni. Il Perù ci crede, ma il Brasile riesce a contenere gli avversari conquistando addirittura un rigore al minuto 87’: ingenuità di Zambrano che travolge in area Everton. Calcia Richarlison entrato al 75’, battuto Gallese. Termina 3 a 1 il match, sono i verdeoro ad alzare in cielo la Copa America.

LAZIO, SMS DI LUIS ALBERTO

LAZIO, RADU NON VA IN RITIRO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE