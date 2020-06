Coppa Italia, il Napoli batte la Juventus: gli azzurri succedono alla Lazio

Decisivo il penalty di Milik, ma soprattutto gli errori di Dybala e Danilo. Il Napoli di Gattuso batte ai rigori la Juventus di Sarri. Sesto successo della storia per gli azzurri, che succedono alla Lazio, campione nell'edizione 2018-19. Continua la maledizione per Sarri, che non ha mai vinto un trofeo in Italia a livello di Serie A. Altra sconfitta stagionale per i bianconeri, dopo quella in Supercoppa Italiana a Riyad contro la Lazio il 22 dicembre 2019.