Coppa Italia, la gufata dei tifosi della Roma: "Decima" - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo "Non snobbatela, noi ci teniamo", di qualche anno fa, arriva un'altra auto-gufata dei tifosi della Roma all'Olimpico. In occasione dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Cremonese, gara terminata 2-1 in favore degli ospiti, la tifoseria giallorossa ha esposto all'Olimpico uno striscione con su scritto "Decima", riferendosi alla possibile vittoria finale. La Roma, infatti, è a caccia da tanti anni della Coppa Italia numero dieci della sua storia e, visto il tabellone favorevole, questo poteva essere l'anno buono. Così non è stato. La Cremonese ha giocato un bello scherzetto alla squadra di Mourinho che subisce un'altra delusione. Niente decima, appuntamento rinviato.