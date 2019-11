Coppa Italia, quarto turno preliminare: la possibile avversaria della Lazio

Tra il 3 a il 5 dicembre andrà in scena il quarto turno della Coppa Italia. La Lazio è la detentrice del trofeo, dopo la straordinaria vittoria in finale lo scorso anno con l'Atalanta. I biancocelesti dovranno attendere il 2020 per disputare la prima partita della competizione, ma proprio dal prossimo turno conosceranno l'avversario. Infatti, la compagine vincente tra Cremonese ed Empoli affronterà gli uomini di Inzaghi. La gara in questione si svolgerà martedì 3 dicembre alle ore 15:00. Ecco il programma:

3-12-19:

Cremonese - Empoli (15:00)

Genoa - Ascoli (18:00)

Fiorentina - Cittadella (21:00)

4-12-19:

Sassuolo - Perugia (15:00)

Spal - Lecce (18:00)

Udinese - Bologna (21:00)

5-12-19:

Parma - Frosinone (18:00)

Cagliari - Sampdoria (21:00)

