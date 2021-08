Coppa Italia: tornano i tifosi, ma la 'scacchiera' può attendere

Oggi torna la Coppa Italia con le sfide dei 32esimi. La grande novità riguarda il ritorno del pubblico sugli spalti: tutto partì proprio dallo scorso 19 maggio nella finale del trofeo nazionale tra Atalanta e Juventus. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia venne consentita la capienza del 20%, in un assaggio di ciò che sarebbero state le quattro partite di Euro 2020 ospitate dallo Stadio Olimpico di Roma. Ora ci sarà un ulteriore passo in avanti, per poi farne un altro con l'inizio del campionato di Serie A.

LA 'SCACCHIERA' IN CAMPIONATO - I decreti attualmente in vigore consentono la presenza fino al 50% della capienza, purché venga rispettato il metro di distanza. Quest'ultima norma di fatto abbassa la percentuale praticamente in tutti gli impianti vicino a una soglia del 25%. Importanti novità sono attese per il campionato con la disposizione a 'scacchiera' per arrivare al 50% effettivo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il Comitato Tecnico Scientifico deve ancora mettere nero su bianco l'ok alla norma, seppur il via libera sia già arrivato in modo sostanziale. Nella prossima riunione verranno così approvate le nuove linee guida preparate dal dipartimento dello Sport che diventeranno esecutive con la prima giornata di Serie A.

CALCIOMERCATO LAZIO, PROPOSTO COUTINHO: LA SITUAZIONE

LAZIO, A FORMELLO SI LAVORA SULLA TATTICA: IL REPORT

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB