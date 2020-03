Coronavirus / A Pomezia in produzione un vaccino: sarà testato nel Regno Unito

La lotta al coronavirus prosegue nei laboratori di tutto il mondo. La ricerca di una vaccino resta l'obiettivo di ogni nazione sul globo per arginare l'epidemia da Covid-19. Nei laboratori di Pomezia è stato confezionato proprio uno dei primi vaccini sperimentali. Il presidente della società di ricerca farmaceutica Irbm, Piero Di Lorenzo, ha dichiarato come è stato creato prevalentemente dalla combinazione di altri due: "Dieci giorni fa siamo andati in produzione". Verrà sperimentato nel Regno Unito e non in Italia. Una fase comunque preliminare al contrario della Cina. Lì, dove si cerca di correre contro il tempo, si sta già testando un vaccino su 108 pazienti volontari in un'età compresa tra i 18 e i 60 anni.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION