Coronavirus, Cutrone: "E' stato un incubo, ho avuto paura"

Patick Cutrone è stato tra i primi giocatori di Serie A ad esser stato contagiato dal Covid-19. L'attaccante della Fiorentina ha raccontato la malattia al 'The Sun': "Ad inizio marzo ho accusato sintomi come febbre alta e mal di gola, poi ho fatto un test e mi sono reso conto che si trattava di Coronavirus. All’inizio ero spaventato perché questo virus è subdolo e nessuno lo conosce bene. Ero preoccupato per me stesso, per i miei parenti e per i miei compagni di squadra ma per fortuna dopo i primi giorni la situazione è lentamente migliorata. Alla fine quando i dottori mi hanno detto il risultato dell’ultimo test era negativo mi sono sentito sollevato, questo incubo mi stava lasciando”.