Coronavirus, denunciati due giocatori serbi: il motivo

Sono stati denunciati Luka Jovic del Real Madrid e Nikola Ninkovic dell'Ascoli. I due calciatori, tornati in Serbia, avrebbero violato l'obbligo dell'autoisolamento e sarebbero stati quindi denunciati dalle autorità sulla base delle nuove norme emanate per contenere la diffusione del Coronavirus. La notizia la riportano i media sebi: Jovic in particolare avrebbe abbandonato la quarantena dei Blancos a Madrid e sarebbe giunto in Serbia per festeggiare il compleanno della sua ragazza Sofija Milosevic.

In Serbia, il ministro dell'interno Nebojsa Stefanovic ha confermato la denuncia penale nei confronti di alcuni sportivi, senza rivelarne l'identità. "Abbiamo denunciato anche alcuni noti esponenti dello sport. Costoro ne risponderanno dinanzi ai giudici".

