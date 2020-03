Coronavirus, Floro Flores: "Se il Benevento si lamenta, la Lazio che dovrebbe dire?"

La salute come necessità primaria in un momento di assoluta emergenza. Eppure, in un Paese in cui il calcio rappresenta la principale passione di un popolo e un redditizio negozio per le parti in causa, le discussioni non mancano affatto. Di questa mattina un nuovo attacco del portavoce della Lazio Arturo Diaconale a chi vorrebbe annullare o rivedere la formula del campionato per interessi personali. A discapito proprio dei biancocelesti che stavano vivendo la loro miglior stagione dal 2000. L'ex Bari Floro Flores, ai microfoni di tuttosalernitana.com, ha commentato la situazione facendo riferimento anche alle recenti parole del presidente del Benevento Vigorito: “Se fossi la Lega manderei in A direttamente la prima in classifica stabilendo la retrocessione per l’ultima, con spareggi playoff e playout come previsto da regolamento. In questo momento è molto triste sentire qualcuno che parla di secondo o terzo posto, c’è la salute della gente che deve essere messa davanti a tutto. Sarò ripetitivo, ma abbiamo le famiglie a casa e la vera ingiustizia è che ci sono persone in ospedale che stanno soffrendo. Se il Benevento si lamenta, la Lazio che dovrebbe dire? Nessuno poteva prevedere questo scenario drammatico per il Paese”

