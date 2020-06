Coronavirus, il Cts blocca ancora gli sport di contatto

Domani sarebbero dovuti ripartire tutti gli sport di contatto, compreso il calcetto, ma pare che bisognerà ancora aspettare. Il Comitato tecnico-scientifico ha detto, nel parere espresso oggi, che ancora non ci sono le condizioni per prendere decisioni in contrasto con le raccomandazioni sul distanziamento fisico.

Dalle parole riportate da Repubblica.it, si evince che il calcio professionistico sia ripreso solo perchè le società si sono prese le responsabilità per quanto riguarda l'esecuzione ed il controllo del protocollo sanitario, cosa che le società dilettantistiche non potrebbero garantire. In funzione di questo, si è deciso di contrastare l'idea avanzata dal governo per la ripresa imminente. Lo stesso Spadafora è stato smentito: oggi il Ministro dello Sport aveva ribadito la ripresa per il 25 giugno.

