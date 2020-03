Coronavirus / L'Aifa vicina al via libera: sperimentazione del Tolicizumab su 250 persone

Si attende solo l'approvazione dell'Aifa che potrebbe avvenire a breve per un trial di sperimentazione del farmaco anti-artrite sul Coronavirus. La battaglia al Covid-19 continua anche nell'ospedale Cotugno di Napoli da dove è partita l'idea di istituire un protocollo nazionale per il promettente Tolicizumab. A confermare la bontà del farmaco Paolo Ascierto, infettivologo: "Attualmente nove pazienti su undici che sono stati trattati con il Tolicizumab mostrano evidenti segni di ripresa. Di questi 11, 7 sono intubati e 4 hanno una marcata insufficienza respiratoria in reparto. Dei 7 pazienti intubati, 5 pazienti hanno avuto un miglioramento importante dei parametri di funzionalità respiratorio, uno è ancora stazionario e uno è morto nei giorni scorsi. Tutti i quattro pazienti critici ma che sono semplicemente ricoverati in reparto hanno segni di miglioramento clinico e addirittura uno di questi non è più in ossigenoterapia a intermittenza. Continuano le segnalazioni di efficacia del farmaco negli altri centri". Appena arriverà il via libera la sperimentazione prenderà vita su un gruppo di 250 persone.

