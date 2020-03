Coronavirus / Morto il noto architetto Vittorio Gregotti tra i grandi maestri del '900

Uno dei grandi maestri dell'architettura del '900 ci ha lasciato. Vittorio Gregotti è morto a 92 anni a causa di una polmonite da Coronavirus. Nato a Novare il 10 agosto del 1927, Gregotti è ricordato per un'attività trasversale, dalla progettazione alla risistemazione. Tante le opere che a lui devono un grazie. Come non ricordare infatti la risistemazione di Potsdamer Platz a Berlino, i progetti del Teatro degli Arcimboldi a Milano, del Gran Teatro Nazionale di Pechino e anche della Chiesa di San Massimiliano Kolbe in quel di Bergamo.

RETROSCENA LOTITO - AGNELLI: IL BATTIBECCO

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION