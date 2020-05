Coronavirus, Premier League: "Calciatore positivo? Solo lui in quarantena"

Mentre in Italia continua ad alimentare polemiche la richiesta del Cts di mettere in quarantena l'intera squadra in caso di positività di un calciatore o di un membro dello staff, in Inghilterra non si hanno questi problemi. Se la Premier League dovesse riprendere e se un giocatore dovesse contrarre il Covid-19, il gruppo di appartenenza non dovrà trascorrere alcun giorno di isolamento. La persona in questione, riporta The Independent, verrà isolato in base ai protocolli messi a punto per l'eventuale ripresa. L'idea è quella di cominciare il prossimo 18 maggio con gli allenamenti collettivi, mentre il campionato potrebbe riprendere a metà giugno. Tuttavia, si è ancora in una fase di studio, e si attende l'ok del Governo e degli esperti, come spiegato dall'ad della Premier, Richard Masters.

Lazio, Vazquez: "Futuro? Voglio rimanere in Europa, al Siviglia fino al 2021"

Lazio, Ripert: "Ho visto felicità negli occhi della squadra. Allenamenti? Ecco come si svolgono..."

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il giorno 12/5/20 alle ore 17:15