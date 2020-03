Coronavirus, primo focolaio nel Lazio: Fondi zona rossa

Fondi è la prima zona rossa della regione Lazio. La città in provincia di Latina, a causa di una festa per anziani del 25 febbraio scorso a cui ha partecipato il nonno di una contagiata da coronavirus a Milano, ha rappresentato la principale fonte di Covid-19 della terra pontina. Nella giornata di giovedì tra i 147 positivi della provincia, almeno 47 erano legati al focolaio di Fondi, con un decesso diretto e uno legato di una donna di Lenola. Inoltre si contano 192 persone in sorveglianza attiva e 760 in isolamento domiciliare. Si sono segnalati contagi anche nelle vicine Terracina, Formia e Lenola, così la Regione Lazio, sentito il prefetto di Latina e il sindaco di Fondi, come chiesto dall’Asl è intervenuta con un’ordinanza.

L'ORDINANZA - Si dispone la sottoposizione a Tac di tutte le persone a rischio contagio, utilizzando una Tac presente nel locale ospedale e una in un centro sanitario privato. Vietato allontanarsi dalla città ed entrare, bloccati tutti gli uffici e gli spazi pubblici, tutte le attività commerciali ad eccezione di alimentari e farmacie, bloccato il trasporto pubblico e vietato uscire da casa anche per andare a lavoro. Per quanto riguarda il mercato ortofrutticolo, il principale in Italia e il secondo d'Europa, è consentita l’apertura della struttura il lunedì e il venerdì dalle 6 alle 14, il martedi, il giovedì e la domenica, dalle 5 alle 14, sanificando ogni sabato gli spazi, contingentando gli ingressi, facendo entrare gli operatori solo con mascherine e guanti e controllando quotidianamente il personale con termoscanner.

