Coronavirus, Scanzi: "Anche il calcio ha sbagliato all'inizio. Lazio penalizzata..."

Il giornalista Andrea Scanzi, ospite della trasmissione televisiva di La7 "Otto e mezzo", durante la puntata di ieri sera ha espresso la sua opinione sulla situazione emergenziale che ha investito il campionato: "Anche il calcio, come le istituzioni, all'inizio ha sbagliato: quella partita tra Atalanta e Valencia ha alimentato la diffusione del coronavirus, non si sarebbe dovuta giocare con la presenza dei tifosi ma non era facile prevederlo. Adesso vedremo quali saranno i modi per tornare a giocare la Serie A. Sicuramente l'interruzione del campionato ha danneggiato qualcuno più di qualcun altro: la Lazio, ad esempio, è stata penalizzata". Poi la penna de Il Fatto Quotidiano lancia l'ennesima frecciatina al segretario della Lega: "Salvini è il capitano? Se lui è il capitano, Giuseppe Conte è Totti, Del Piero, Baggio, Zoff, Antonioni, Rivera, e tutti i più grandi capitani nella storia del calcio".

