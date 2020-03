Coronavirus, sedute d'allenamento annullate: si fermano i club di Serie A

Campionato verso lo stop, si fermano anche gli allenamenti. Sono già diverse le società che hanno annullato le proprie sedute di allenamento odierne e che per almeno qualche giorno lasceranno a casa i propri calciatori. Dopo la Lazio, anche il Milan ha deciso di fermarsi almeno fino a domenica. Chiusi i cancelli di Milanello, così come fatto anche dalla Fiorentina, dal Verona e dal Bologna. Probabile che tutte le squadre non impegnate nelle competizioni internazionali, che dovrebbero continuare regolarmente a porte chiuse, facciano lo stesso.

Coronavirus, Vulpis: "C'è stata una forte sottovalutazione, provvedimenti presi in ritardo"

Lazio, il piano di Inzaghi per gli allenamenti: possibile integrazione del lavoro a casa

TORNA ALLA HOMEPAGE