Coronavirus / UFFICIALE - Juventus - Inter si gioca domenica a porte chiuse

Con un comunicato sul sito ufficiale, la Lega Serie A ha ufficializzato le decisioni sul prossimo turno del campionato. A causa del rischio della diffusione del coronavirus cinque gare del campionato si giocheranno regolarmente nel weekend, ma senza il pubblico. Nessun provvedimento per Lazio - Bologna che vedrà l'Olimpico aperto al pubblico. Ecco il testo del comunicato: "Visto l’articolo 1 co. 1 lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone che le seguenti gare della 7ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM si disputino all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse:

UDINESE – FIORENTINA

MILAN – GENOA

PARMA – SPAL

SASSUOLO – BRESCIA

JUVENTUS – INTER".

