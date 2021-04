Covid-19, Ayhan negativo al tampone: il comunicato del Sassuolo

Bella notizia per il Sassuolo che riabbraccia Kaan Ayhan, negativo a un doppio giro di tamponi: "L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica che, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal protocollo federale, il calciatore Kaan Ayhan ha effettuato i controlli (doppio tampone) per il Covid-19, i cui esiti hanno confermato la negativizzazione. A seguito del superamento delle visite propedeutiche alla ripresa dell’attività sportiva, il calciatore, nella sessione di allenamento collettivo di questo pomeriggio, è rientrato in gruppo".

