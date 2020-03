Covid-19, negli Usa parte il test sull'uomo per un vaccino

Negli Stati Uniti è partita la sperimentazione di un vaccino contro il Covid-19. Come riporta Associated Press i ricercatori lo hanno somministrato a un volontario di Seattle. Altri 45 volontari tra i 18 e i 45 anni verranno sottoposti alla sperimentazione nei prossimi giorni. Gli scienziati tuttavia fanno sapere che per avere risultati scientificamente validi servono circa 18 mesi.

