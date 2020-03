Covid-19, uno degli hotel del calciomercato a disposizione per quarantena

Uno degli alberghi del calciomercato diventa un luogo a disposizione di chi deve stare in isolamento. Per anni, fino alla scorsa sessione di gennaio, è stato frequentato da operatori di mercato, presidenti, procuratori, giocatori, direttori sportivi, oggi l'Hotel Michelangelo, struttura a due passi dalla stazione centrale di Milano, verrà utilizzato dalle autorità sanitarie. L'annuncio arriva dal sindaco di Milano Beppe Sala in una diretta Facebook: "L’Hotel Michelangelo, vicino alla stazione centrale, era un hotel già in chiusura prima del virus. Ora lo prendiamo per metterlo a disposizione della Prefettura e dell’autorità sanitaria pensando che potrà servire in particolare per chi dovrà fare la quarantena".

LAZIO, ALLENAMENTI ANCORA POSTICIPATI

COVID-19, STOP IMMEDIATO A SPOSTAMENTI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE