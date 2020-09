Covid-19, vice team manager Chievo ricoverato. Il dg: "Tre casi certi e uno dubbio"

Gennaro Sardo, ex difensore e ora vice team manager del Chievo Verona, è stato ricoverato in ospedale causa Covid-19. Come riporta Tuttomercatoweb.com le sue condizioni non sono preoccupanti. La cosa ha messo in allarme il Chievo e il dg Corrado Di Taranto ha fatto il punto situazione: "Ad oggi i casi di coronavirus rimangono tre, con un altro caso dubbio che sarà valutato nei prossimi giorni".

