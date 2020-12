Covid, il Governo valuta ulteriore stretta per Natale e Capodanno: Italia zona rossa o arancione

Le feste natalizie si avvicinano e il Governo prepara nuove misure per evitare assembramenti e che quanto fatto fino a ora non sia stato vano. Per questo motivo, nonostante nel nuovo Dpcm di dicembre non ci siano delle limitazioni a ristoranti e bar nei giorni festivi, le cose potrebbero cambiare in questa settimana. Ciò a cui si pensa è infatti una nuova stretta proprio nei giorni clou delle festività imponendo la chiusura dei locali nei pre festivi e nei festivi e rendere tutta Italia zona rossa o arancione nelle giornate più a rischio. Domani ci sarà una riunione tra i capidelegazione della maggioranza, il Cts e la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia.

